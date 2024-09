Incêndios em residências assustam moradores e mobiliza bombeiros

No Riacho Fundo I, as chamas tomaram conta de dois cômodos de um apartamento - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um apartamento e uma casa de madeira pegaram fogo, no Riacho Fundo I e no Recantos das Emas, respectivamente, assustando os moradores das regiões e mobilizando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) entre a noite de sábado (21/9) e a madrugada deste domingo (22/9).

A primeira ocorrência foi atendida no Riacho Fundo I, por volta das 21h do sábado. De acordo com a corporação, quando as equipes de socorro chegaram no local, constataram que havia muita fumaça e chamas saindo das janelas de um apartamento, que fica no segundo andar de um prédio da região.

Após o combate ao incêndio, os militares fizeram uma busca pelos cômodos e não encontraram nenhuma vítima. As chamas ficaram restritas a dois cômodos do apartamento. A perícia foi acionada para investigar as causas do incêndio.

Cerca de três horas depois, no Assentamento 10 de junho, localizado no Recanto das Emas, o Corpo de Bombeiros combateu um incêndio em uma casa de madeira. Segundo o CBMDF, ao chegar no local da ocorrência, as guarnições depararam-se com o barraco totalmente tomado pelas chamas.

Depois de terminar o combate ao incêndio, as equipes de socorro realizaram buscas no local para confirmar que não havia vítimas. Foi feito o rescaldo e resfriamento de pontos quentes. Vizinhos relataram que ninguém ocupava a residência. Os bombeiros não souberam informar as causas do incêndio.



Um barraco de madeira foi totalmente consumido pelo fogo, no Recanto das Emas (foto: Divulgação/CBMDF)