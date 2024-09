Brasília atinge 153 dias sem chuva e enfrenta alerta de baixa umidade

O Distrito Federal tem enfrentado o segundo maior período de estiagem da história. Já são 153 dias consecutivos sem chuvas, números que perdem somente para o ano de 1963, tempo recorde de estiagem, com 163. Nesta segunda-feira (23/9), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou temperatura mínima de 17ºC, com máxima podendo chegar a 33ºC. Pela manhã, a umidade relativa do ar estava em torno de 60%, durante a tarde, pode ficar abaixo de 15%, sendo emitido o alerta laranja.

Apesar do recorde estar próximo de ser batido, de acordo com Heráclio Alves, meteorologista do Inmet, as condições atmosféricas indicam a possibilidade de chuvas esporádicas até o fim de setembro, mas o retorno consistente é esperado para outubro. "Ainda estamos em um cenário de seca, mas em breve começaremos a observar mudanças no clima, com aumento da umidade e possibilidade de precipitações isoladas", afirmou.

O especialista também alertou sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente causados pela baixa umidade e pelo calor intenso. "É importante que as pessoas redobrem os cuidados, principalmente em relação à hidratação, e evitem atividades físicas entre 10h e 16h, quando a temperatura está mais alta e a umidade cai bastante", aconselhou.

Cuidados

Por conta da baixa umidade, vale tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação, umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade, não praticar atividades físicas no período de calor, dar preferência a refeições leves e se proteger do sol. Além disso, é preciso ter atenção ao manuseio de fogo, para evitar incêndios e queimadas.