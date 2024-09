Água Mineral reabre umas das piscinas nesta terça-feira (24/9)

Somente uma piscina será aberta e as trilhas seguem fechadas para visitação - (crédito: Minervino Junior/ CB Press)

Após o incêndio que assolou mais de 1,4 mil hectares do Parque Nacional de Brasília ter sido controlado, uma das piscinas, atrativo mais procurado pelos brasilienses que visitam a área, será reaberta na manhã desta terça-feira (24/9). A Piscina Pedreira estará disponível para o público entre 7h e 16h. As trilhas, porém, seguem fechadas para visitação.



O Parque está fechado para o público desde o domingo (14/9), quando chamas atingiram a parte leste da unidade de conservação. A operação chegou a contar com 700 profissionais do Instituto Chico Mendes, Ibama, Ibram e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).