Tamanduá bandeira é encontrado com patas feridas após queimadas na Flona

Um tamanduá bandeira foi encontrado com as quatro patas queimadas na Floresta Nacional de Brasília (Flona), devido aos incêndios no local que desmataram 2,5 mil hectares da área. Para que a situação do animal não se agrave, após ser encaminhado para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, ele foi transportado ao Hospital Veterinário do Zoológico de Brasília na tarde desta segunda-feira (23/9) e está sendo cuidado.

No espaço veterinário do zoológico, o tamanduá — identificado como fêmea pelos respectivos veterinários — recebeu curativos nas quatro patas e segue no tratamento. No vídeo, é possível visualizar o tamanduá dando indícios de uma locomoção, com os curativos nas feridas.

Fogo na Flona prejudicando os animais

Este já é o segundo animal identificado e encaminhado para o Hospital Veterinário do Zoológico de Brasília com ferimentos em razão da grande proporção do fogo na Flona. O primeiro resgatado foi o filhote de anta, também com ferimentos nas quatro patas, desidratado e e debilitado após ter inalado a fumaça das queimadas

Segundo o Zoológico de Brasília, o filhote de anta, que é do sexo masculino e pesa 73 kg, permanece estável, sendo tratado pela equipe de veterinários. Até a atualização desta reportagem, a anta segue sem previsão de alta.



O primeiro vídeo mostra as condições físicas do animal com as quatro patas machucadas e com curativos. No segundo, é possível visualizar as condições do animal antes de ser tratado no Hospital Veterinário do Zoológicoo de Brasilia.