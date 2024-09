Mercado Livre inaugura centro de distribuição no DF nesta quinta

A inauguração no DF faz parte de uma série de novidades apresentadas pelo Mercado Livre, que amplia a operação logística com investimentos de R$ 23 bilhões apenas em 2024 - (crédito: Divulgação/Mercado Livre)

São Paulo - O Mercado Livre, maior nome do e-commerce na América Latina, anunciou a inauguração de um centro de distribuição de mercadorias em Brasília, nas proximidades do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck.

A inauguração será nesta quinta-feira (26/9) e foi anunciada durante o Mercado Livre Experience, evento realizado nesta terça (24) e quarta-feira (25) em São Paulo.

De acordo com Luiz Vergueiro, diretor sênior de Operações Logísticas da empresa, o novo centro de distribuição amplia as operações de entrega no DF e em toda a região Centro-Oeste, com impactos como a redução de até 50% no valor dos fretes e aumentos significativos no número de produtos disponíveis em até 24 horas para os consumidores.





A inauguração no DF faz parte de uma série de novidades apresentadas pelo Mercado Livre, que amplia a operação logística com investimentos de R$ 23 bilhões apenas em 2024, cifra que foi empregada na abertura de 6 novos centros de distribuição em diferentes regiões do país, expansão da frota aérea, contratação de 11 mil novos colaboradores e investimento em robôs que otimizam a operação nos centros de distribuição em até 20% e reduzem em até 70% o número de passos dados pelos trabalhadores.

“Com as novas unidades, cujas instalações equivalem a dimensão de aproximadamente 120 campos de futebol, ampliamos em 40% o número de cidades que irão receber entregas no mesmo dia. Com essa expansão, otimizamos a experiência do consumidor, mas principalmente reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, gerando empregos e contribuindo para o fortalecimento das economias locais”, afirma o vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes.

Moda e Supermercados

Durante o evento, a empresa também anunciou a expansão das operações nos segmentos de Moda e Supermercados, categorias estratégicas que apresentam crescimento relevante no varejo digital.

Anna Araripe, diretora de Marketplace do Mercado Livre, destacou o investimento no Projeto Polos. Focado em pequenos e médios negócios, a iniciativa visa a capacitação de empreendedores em polos de moda importantes de diferentes regiões brasileiras, como Franca (SP), Nova Friburgo (RJ), Vale do Itajaí (SC) e Goiânia, de modo a inseri-los na plataforma e ampliar a democratização e digitalização do fornecimento de peças de vestimenta nas cinco regiões do Brasil.

"O Projeto Polos nasce de um desejo de impulsionar a digitalização de comerciantes locais em áreas-chave para o negócio de moda no país e para a economia como um todo. Como reflexo, temos ampliado consideravelmente o sortimento de peças que os consumidores podem encontrar em nossa plataforma”, afirma Araripe. Além disso, a empresa foca em parcerias com influenciadores e celebridades para aumentar a penetração no publico jovem. A cantora e ex-BBB Manu Gavassi chegou a ser trazida para atuar como Head Criativa de Moda no Mercado Livre.

No segmento supermercados, que apresenta o maior crescimento no e-commerce no Brasil, a empresa identificou uma transformação nos hábitos de consumo no Brasil e entendeu a necessidade de ampliação das operações logísticas na categoria.

“Com uma cobertura logística de 95% do Brasil e 80% das entregas realizadas em até 48 horas, nosso foco em expansão regional e parcerias com grandes players fortalecem nossa oferta de produtos. Priorizamos condições de compra vantajosas e agilidade na entrega para oferecer uma experiência superior, atender às crescentes demandas e transformar a maneira como os brasileiros compram seus produtos de consumo diário”, conclui a executiva.