"Saúde mental é tema para ser discutido o ano inteiro", reforça psiquiatra

O 1º painel do CB Debate Saúde Mental, evento promovido nesta terça-feira (24/9) pelo Correio Braziliense, tem como tema a “percepção, prevenção e tratamento” acerca das doenças mentais.

Monique Scalco, médica psiquiatra e mestra em Ciências Médicas da Universidade de Brasília (UnB), é uma das convidadas e alerta acerca da importância de colocar o tema em pauta não somente em setembro, mas durante o ano inteiro. “O mês de setembro é uma oportunidade, a gente tem as portas abertas e é onde vamos aproveitar que os holofotes fazem a gente falar, mas essa é uma bandeira de vida mesmo. Falar de saúde mental, da importância do cuidado desde muito cedo, de tentar entender precocemente o que está acontecendo dissemina informações de ouro.”

Sobre prevenção, a médica ressalta que os cuidados estão nos pequenos detalhes da rotina. “Eu brinco com os meus pacientes e alunos que as avós estavam certas (risos) É sobre aquilo mesmo, de dormir e acordar no mesmo horário, de adormecer num quarto escuro, buscar diminuir o acesso às telas. São dicas superimportantes que parecem óbvias, mas que fazem parte da prevenção do adoecimento mental”, disse.

A especialista também ressaltou que, para além da prevenção do aparecimento de doenças, é essencial atentar-se ao aparecimento de novos episódios, no caso de pacientes já em tratamento.

“Prevenção é ter estilo de vida saudável, se proteger, se cuidar, mas também há a prevenção de não deixar piorar um quadro que está no começo”, finalizou Monique.

Confira a programação do evento:

Pré - Painel: Um recorte sobre a saúde mental:

Fernanda Falcomer, diretora de Serviços de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal

Painel 1: Percepção, prevenção e tratamento:

Larissa Polejack, diretora de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária da Universidade de Brasília (UnB);

Monique Scalco, médica psiquiatra e mestra em Ciências Médicas da Universidade de Brasília (UnB);

Joyce Avelar, mestre em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília (UnB).

Pós Painel: Contexto Geral sobre a saúde mental:

Felipe Proenço, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde

Painel 2: SUS e a rede de atenção psicossocial:

Sônia Barros, diretora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Drogas - SAES/MS;

Thessa Guimarães, conselheira Presidenta do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP 01/DF);

Ana Cláudia Pires Carvalho, médica neurologista do Hospital Anchieta.

Painel 3 - Saúde mental no Brasil e os impactos da atualidade:

Helena Moura, Médica psiquiatra e professora de Medicina da Universidade de Brasília (UnB);

Adriana Rodrigues, Psicóloga e idealizadora do Instituto Psicologia e Dinheiro;

Alessandra Almeida, vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia.