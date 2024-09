"Idosos têm dificuldades para receber tratamento", diz neurologista

O Correio Braziliense promove o debate Saúde Mental: uma conversa sobre qualidade de vida e bem-estar, nesta terça-feira (24/4). Entre os convidados, a médica neurologista do Hospital Anchieta Ana Cláudia Pires Carvalho participará do segundo painel, onde abordará o SUS e a rede de atenção psicossocial.

Para a especialista, é fundamental considerar a saúde mental no contexto das doenças neurológicas. “É preciso focar nisso para prevenir demências e outras condições que podem se agravar devido ao estado mental das pessoas”, alerta a médica.

Ana Cláudia destaca que os idosos enfrentam dificuldades para receber tratamento para doenças mentais. “Há um desafio em tratar essas condições em pessoas idosas, pois muitas vezes dependem de outros, e a doença requer uma identificação precoce”, relata.

“Quando falamos de saúde mental, estamos considerando o organismo como um todo. O serviço de saúde deve ser centrado no usuário e ser complementar. A saúde mental vai além dos consultórios; recursos como atividade física e vínculos sociais são cruciais tanto para a prevenção quanto para o tratamento”, acrescenta Ana Cláudia.

A neurologista enfatiza o aumento da incidência de doenças neurodegenerativas e o crescente isolamento dos pacientes em relação à saúde mental. “O paciente pode até receber medicação, mas muitas vezes não tem acesso a um vínculo social ou a uma equipe multidisciplinar”, alerta.

No consultório, a médica observa sinais de depressão. “É essencial que familiares e pessoas próximas tenham percepção e sensibilidade. O paciente adoecido muitas vezes sabe que algo está errado, mas não consegue identificar o que é; por isso, é importante encaminhá-lo a um sistema de saúde”, explica.

Debate

O evento, que pode ser assistido no canal do Youtube e nas redes sociais do Correio, reúne especialistas, autoridades e profissionais da área para debater os desafios e as soluções relacionadas ao bem-estar emocional e mental no Brasil.

Programação

Logo após o pré-painel, outras temáticas importantes serão discutidas no CB.Debate. No primeiro painel, Percepção, prevenção e tratamento. Logo em seguida, será pontuado o Contexto Geral sobre a saúde mental.

O segundo painel terá como tema o SUS e a rede de atenção psicossocial. Encerrando os trabalhos, autoridades e especialistas vão discutir sobre Saúde mental no Brasil e os impactos da atualidade.