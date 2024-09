Psicóloga alerta sobre relações entre o dinheiro e a saúde mental

No terceiro painel desta terça-feira (24/9) do CB.Debate, Adriana Rodrigues abordou o tema da saúde mental no Brasil e os impactos da atualidade. Psicóloga e idealizadora do Instituto Psicologia e Dinheiro, ela alertou que 78% das famílias brasileiras sofrem com o pagamento de dívidas, algo que pode gerar problemas de saúde mental.

“Eu atendo muitas pessoas que têm demandas ligadas a dinheiro. Essas pessoas sofrem com grande ansiedade, porque elas acreditam que fizeram uma péssima gestão do dinheiro delas, quando na verdade elas estão também dentro dessa cultura de consumo”, analisa a doutora.

Adriana diz considerar como grandes “vilões” para esses transtornos o consumismo exagerado e o desemprego, obstáculos que afetam principalmente mulheres e jovens.

Além disso, ela explicou que pessoas que não passam por dificuldades financeiras também podem ser afetadas por isso. A psicóloga conta que alguns podem passar por dissociações cognitivas e enfrentar transtornos pensando nas desigualdades sociais que os separam dos demais.

Outras temáticas importantes foram discutidas em painéis anteriores no CB.Debate. No primeiro painel, Percepção, prevenção e tratamento. Logo em seguida, foi pontuado o Contexto Geral sobre a saúde mental.

O segundo painel teve como tema o SUS e a rede de atenção psicossocial. Encerrando os trabalhos, autoridades e especialistas discutiram sobre Saúde mental no Brasil e os impactos da atualidade, com Adriana Rodrigues no terceiro painel.