A saúde mental e seus impactos na atualidade foram temas debatidos no último painel do CB.Debate, nesta terça-feira (24/9). Helena Moura, médica psiquiatra e professora de Medicina da Universidade de Brasília (UnB), destacou como as condições climáticas afetam as pessoas mentalmente.

A onda invisível por trás da mudança climática é a saúde mental, destacou Helena Moura. "Eventos climáticos podem afetar a saúde mental das pessoas. Um dos exemplos são os casos mais graves, como tsunami e as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul. Além de perder as casas e algumas famílias, as pessoas ainda encontram dificuldades para receber atendimentos médicos, pois os serviços hospitalares também são atingidos", pontuou.

Povos indígenas

O suicídio nos povos indígenas também foi uma pauta trazida pela especialista. Helena cita que, quando é feita uma comparação com outros países, o Brasil tem números muito superiores. "Isso é muito alarmante. Para as pessoas terem ideia, na Austrália, onde também existem povos originários, isso não ocorre", destacou.

Além disso, a perda de terras e bens pode ser um fator que aumenta esses problemas, segundo a especialista. "Isso está muito ligado ao sofrimento que determinadas populações têm de estar vendo o ambiente sendo degradado", finalizou.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho