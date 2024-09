Presa ex-cuidadora que assaltou e torturou idoso no Lago Norte

Foi capturada, na tarde de segunda-feira (23/9), Sarah Silva Santos, que estava foragida por participar de um assalto no Lago Norte, em agosto. Na ocasião, ela e mais dois criminosos encapuzados entraram na casa de um idoso, 85 anos, e o torturaram por três horas para que fornecesse informações sobre senhas de cartões bancários e o esconderijo de outros bens.

A foragida foi presa quando estava dentro de um consultório odontológico em Planaltina (GO). Policiais disfarçados dentro da clínica a surpreenderam, assim que ela saiu da cadeira odontológica. Sarah foi imediatamente trazida de volta ao Distrito Federal, onde foi cumprido seu mandado de prisão preventiva, deixando-a à disposição do Judiciário.

Seu companheiro, Rafael de Paulo Ferreira, continua foragido. O terceiro criminoso envolvido foi capturado no dia seguinte ao roubo ainda na posse do veículo da vítima e encontra-se, até o momento, em prisão preventiva. Os criminosos serão indiciados por associação criminosa e roubo qualificado pela restrição de liberdade com penas em abstrato que somam mais de 18 anos.

“Já fazia bastante tempo que esse tipo de invasão violenta a domicílio não ocorria no Lago Norte. Aproveita-se o ensejo para reforçar à população que seja criteriosa na contratação de colaboradores domésticos com acesso às chaves da casa. Sugere-se sempre a troca de fechaduras, quando exista suspeição e ocorram eventuais demissões desses colaboradores”, reforçou o delegado Erick Sallum, da 9ª Delegacia de Polícia.





Crime

Depois de ser demitida, Sarah, que era a cuidadora da vitima, passou as informações ao seu companheiro, um criminoso foragido do DF, condenado por tráfico de drogas e homicídio. Foi ela quem deu as chaves da casa aos criminosos e também participou do assalto, ocorrido na QI 10, no dia 19 de agosto.

O grupo amarrou o proprietário e o torturou psicologicamente, também acertando-o com socos no rosto. Após subtraírem o carro, joias, cartões, televisão, celulares e outros objetos do interior da casa, o trio fugiu para Planaltina (GO).