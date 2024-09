Vovô "briga" com drone e viraliza na web; veja

Internautas se divertem com vídeo de vovô brigando com um drone - (crédito: Reprodução / Instagram)

Um vovô de 98 anos fez a internet se derreter por conta de um vídeo em que ele briga com um drone. Ele chega a tentar dar um tapa no equipamento e até se esconde para observar o “inimigo” de longe. O momento foi registrado pela neta, a produtora de conteúdo Samira Machado de Assunção, que não contou aos seguidores qual é o nome de seu avô.

Os dois nasceram em Minas Gerais e hoje moram em Brasília. Nos últimos dois anos, Samira viajou por diversas partes do mundo, no que chama de 'nomadismo digital'. Agora, de volta ao Brasil, compartilha momentos com a família, como a brincadeira com o drone.

Aos seguidores, ela contou que o avô sabia que não podia encostar no drone e que isso poderia machucá-lo e que a interação toda não passou de uma brincadeira entre eles. Em um momento, dá para ver que o senhor pede para que o equipamento se aproxime e ele fala alguma coisa, que não é possível ouvir, depois, ele faz que vai dar um tapa no veículo aéreo não tripulado e começa o jogo de esconde-esconde.

No entanto, as imagens captadas pelo drone, que dariam outro ponto de vista para a brincadeira, não foram registradas. Os seguidores repararam em todos os detalhes do vídeo e até comentaram o look do avô, que usa uma camisa social no post. “Sempre bem vestido para viver a vida”, compartilhou a neta.

E até a estratégia por trás da brincadeira foi elogiada. “Se brincar, isso aí deve ser ensinamento de guerra, pode ser que não, mas olha: fingindo amizade, se escondendo, observando onde o alvo está, isso não é em vão, não, é muito experiência envolvida”, escreveu um perfil. Outro disse que o idoso estava “manipulando o drone”.

Tem também quem elogiou como o avô está por dentro das novas tecnologias. “Admiro pessoas idosas assim, pois fico pensando qual a sensação de ver a evolução tão rápida durante o último século, é muita disparidade de épocas vividas”, disse um comentário.

Mas a maior parte dos internautas se encantou com a fofura do vovô. “Que Deus abençoe esse vovô saúde e muitos mais anos de vida...abracem muito ele, se fosse meu vôzinho [sic] eu com certeza abraçaria muito”, pediu um perfil do Instagram.