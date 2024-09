Saiba como doar alimentos para animais atingidos pelos incêndios na Flona

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Área de Proteção Ambiental Planalto Central (APA) organizaram uma ação para doação de alimentos aos animais prejudicados pelas queimadas na Floresta Nacional de Brasília (Flona).

Mandioca com casca, batata doce e frutos do Cerrado são os alimentos que podem ser entregues na Flona de Brasília, localizada em Taguatinga, na BR-070.

Atenção ao que não pode ser doado: cenoura, abóbora, frutas podres, lixo orgânico humano e de animais.

O movimento é em prol da preservação da vida selvagem, uma vez que a área foi devastada pelo fogo que desmatou 2,1 mil hectares. Equipes de resgate estão se mobilizando para cuidar da fauna, fornecendo água e alimentos aos animais que sobreviveram.

Este plano emergencial irá funcionar até o início das chuvas na capital federal e visa colaborar com a operação Flona Viva. Além do Icmbio e da APA, a ação também conta com a colaboração da Associação Amigos do Parque Nacional de Brasília (Afam).



*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso