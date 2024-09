Mais de 500 veículos disponíveis em leilão de carros da PMDF

Entre os veículos disponíveis no leilão, está um DODGE JOURNEY 2018, com lance inicial de R$ 9.796,90 - (crédito: Divulgação/Parque dos Leilões)

A Polícia Militar do Distrito Federal realizará um leilão on-line nos dias 3 e 4 de outubro de 2024. Serão leiloados 500 veículos — como carros, caminhonetes e motocicletas — e coletes balísticos. Os lances on-line já estão abertos.

Na quinta-feira (3/10), a partir das 9h os lotes de número 1 ao 250 serão lançados. Na sexta-feira (4/10), no mesmo horário, será com os lotes de 251 ao 537. Às 16h do mesmo dia, será o fechamento com os itens dos lotes 538 e 539.

Entre os veículos disponíveis estão motos, caminhonetes Blazer e Frontier 2011 a partir de R$7.724,20 e Corolla ano 2009 a partir de R$ 4.272,10. Todos os veículos podem ser consultados no site Parque dos Leilões.

IMP/TOYOTA COROLLA XEI 2.0 2017 está entre os veículos leiloados, com lance inicial de R$ 10.416,10 (foto: Divulgação/Parque dos Leilões)

FIAT DUCATO MULTI 2012 com lance inicial de R$ 7.674,80 (foto: Divulgação/Parque dos Leilões)

GM BLAZER 2011 com lance inicial de R$ 4.531,60 (foto: Divulgação/Parque dos Leilões)

Os automóveis estarão disponíveis para visitação entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, das 9h às 17h, no Setor de Áreas Isoladas (SAISO), no Batalhão de Choque da PMDF, localizada na Asa Sul. Resíduos de projéteis e coletes balísticos estarão disponíveis no Depósito do Centro de Material Bélico, também na Asa Sul.



Clique aqui para obter mais detalhes no site oficial do leilão.

