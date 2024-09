TST realiza doação de mais de mil itens tecnológicos para o GDF

O Governo do Distrito Federal (GDF) e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) realizarão uma nova colaboração. Durante uma cerimonia no salão nobre do gabinete da presidência do TST, foi anunciado a doação de 860 monitores de vídeo e 330 microcomputadores ao governo local nesta quarta-feira (25/9). Os aparelhos serão utilizados para auxiliar o ensino de cerca de 400 crianças, jovens e adolescentes que participam de cursos de informática básica oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Durante a solenidade de assinatura do termo de doação, o governador do DF, Ibaneis Rocha elogiou a parceria com a instituição. “É uma satisfação enorme contar com o apoio do Tribunal Superior do Trabalho. Esta não é a primeira vez que eles fazem uma doação ao GDF, e continuaremos a trabalhar juntos para melhorar a capacitação e o futuro desses estudantes que tanto necessitam de acesso à informação e oportunidades de crescimento profissional”, afirmou.

O presidente do TST, ministro Lelio Bentes Corrêa, comentou que a doação dos equipamentos ao GDF tem como objetivo ampliar o acesso à tecnologia para crianças e adolescentes de três regiões administrativas. “Esse gesto vai além de uma simples doação, pois reflete uma união de esforços para proporcionar à população do DF melhores condições de inclusão digital”, reforçou.

Os equipamentos serão entregues a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e ao Museu Vivo da Memória Candanga. Para a Sejus, serão destinados 200 monitores de vídeo às três estações da cidadania, duas localizadas em Ceilândia Norte e uma no Recanto das Emas, e às praças dos direitos, na região de Ceilândia e do Itapoã. “Nesses centros públicos, os alunos participam das atividades no contraturno escolar. Sabemos que na rede pública existe a possibilidade de aprender informática, mas nosso objetivo é intensificar essa capacitação e promover uma inclusão digital maior para esses jovens”, explicou Marcela Passamani, secretária de Justiça e Cidadania, .

Administradas pela Sejus, as estações da cidadania e as praças dos direitos oferecem, em um único espaço, programas culturais, atividades esportivas e de lazer, capacitação profissional, serviços de assistência social, além de políticas de prevenção à violência e de inclusão digital, promovendo desenvolvimento social em áreas vulneráveis do Distrito Federal.

O Museu Vivo da Memória Candanga também será contemplado com 20 monitores de vídeo e 10 computadores, que serão utilizados para a digitalizar os acervos do órgão e modernizar seus processos internos. “Estamos muito contentes em receber esses equipamentos, que serão extremamente úteis tanto para a comunidade quanto para o bom funcionamento do museu”, declarou a secretária interina de Cultura e Economia Criativa, Patrícia Paraguassu.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Leonardo Reisman, a doação é um incentivo que os jovens terão e possibilitará o ingresso no mercado de trabalho. “Esses equipamentos oferecem uma base tecnológica para inclusão digital. O DF tem uma demanda de 20 mil vagas no setor de tecnologia, e esses programas de inclusão ajudarão a preencher parte dessas oportunidades”, acrescentou.