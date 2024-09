Imagens de suspeito por importunação sexual são divulgadas pela PCDF

Com o intuito de identificar o suspeito, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou imagens de câmeras de segurança que mostram um homem acusado de importunação sexual no último mês de julho. As imagens foram compartilhadas pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) no intuito de que pessoas reconheçam o suspeito e façam denúncias anônimas, contribuindo, com as investigações.

Em 16 de julho deste ano, a vítima encontrava-se no interior de um estabelecimento comercial em Sobradinho. Segundo a PCDF, o homem que aparece nas imagens teria se aproximado vítima, abaixado a bermuda e exposto o órgão genital. Ao perceber a atitude do homem, a mulher teria se retirado do local.

Como o suspeito ainda não foi identificado, a 13ª DP solicita que, caso alguém reconheça o indivíduo, que faça contato direto com a unidade ou, ainda, realize uma denúncia anônima.

A PCDF conta com os seguintes meios para recebimento de denúncias:

O Disque-Denúncia, telefone 197 – ligação gratuita – 24 horas;

O email: denuncia197@pcdf.df.gov.br;

WhatsApp (61) 98626-1197;

O Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197

*Com informações da PCDF