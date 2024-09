Meio Ambiente e Saúde se unem para reforçar combate à dengue no DF

Com a proximidade do período de chuvas, a preocupação com a dengue fica mais forte. As secretarias de Meio Ambiente (Sema-DF) e de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) deram início às reuniões técnicas para a assinatura de um acordo de cooperação técnica, nesta quinta-feira (26/9), que visa unir esforços no aprimoramento da governança de dados geoespaciais de e inteligência espacial para o combate ao mosquito Aedes aegypti na capital.

O objetivo é utilizar o Sistema Distrital de Informações Ambientais (Sisdia) como plataforma para a prevenção e combate à dengue. Ações como mapear e monitorar áreas de risco, coletar dados com aplicativos móveis para vistorias e fiscalização, gestão de equipes em campo, entre outras, foram colocadas na mesa como ferramentas de grande valor para a gestão da saúde pública.

*Com informações da Agência Brasília