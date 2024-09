Novo Gama: prioridade para segurança e lazer

Essa foi a última sabatina com os candidatos a prefeito das cidades do Entorno do Distrito Federal. - (crédito: TV Brasília)

A última sabatina com candidatos a prefeito das cidades do Entorno do Distrito Federal, no Jornal Local, recebeu, nesta quinta-feira (26/9), os concorrentes Iraquitan Palmares (PSTU) e Jerton Sodré (PSD), que disputam o cargo máximo do Executivo no Novo Gama. Aos jornalistas Lucas Móbille e Arthur de Souza, eles comentaram suas propostas para as principais demandas dos moradores do município goiano. A iniciativa é uma parceria do Correio Braziliense e da TV Brasília.

Iraquitan Palmares (PSTU)

Fale-nos do senhor, de onde veio e qual a sua relação com a política do Novo Gama?

Nasci em Pernambuco, sou professor e minha relação com a política é de paixão desde os 14 anos de idade. Entendo que ela deva ser um instrumento a serviço do bem comum da população e é por isso que estou aqui, na condição de candidato a prefeito, entendendo que o Novo Gama necessita de alguém que tenha esse sentimento de amor pelas pessoas e, sobretudo, responsabilidade em cuidar dos negócios públicos. Esse é o desafio ao que me lancei antes de me colocar na condição de candidato.

Novo Gama registrou 32 homicídios em 2023. O que pretende fazer para melhorar a segurança pública?

É preciso entender que não há violência maior do que ter uma comunidade onde a sua grande maioria passa por necessidade. Essa é a maior violência que vamos enfrentar. As outras são consequências disso. Vou fazer uma parceria, com a Guarda Civil Municipal, as polícias Civil e Militar e a população, para que as necessidades sejam ouvidas e discutidas.

Quais as suas propostas para melhorar o saneamento básico?

Farei de tudo para que todo o município tenha saneamento básico e tratamento decente para os resíduos. É com essa responsabilidade que vou fazer o enfrentamento desse problema específico. Drenar as águas pluviais, realizar a rede de saneamento e tratamento de esgoto, ao mesmo tempo em que seja desenvolvida uma política de criação e fortalecimento de parques ecológicos e ambientais, estão no meu programa de governo.

Como trazer emprego e renda para o Novo Gama?

Quero gerar de 15 mil a 20 mil empregos. Isso passa por um processo de formação profissional. Depois, é preciso discutir com a população um projeto de sociedade, pois não dá para gerar emprego e renda sem ter um norte. Também vou investir no setor têxtil, pois o Novo Gama tem um mercado consumidor de mais de 5 milhões de pessoas, que consomem o que vem de fora. A ideia é produzir na cidade, organizando os trabalhadores em cooperativas, criando um polo industrial e uma lei municipal que vai criar o fundo e o conselho municipal de emprego e renda, destinando uma dotação orçamentária para esse fundo, para que seja possível fomentar a criação e o fortalecimento dos pequenos negócios.

Quais são suas propostas para a criação de mais moradias para a população?

Vou criar uma empresa municipal de obras que deve construir de 10 mil a 15 mil unidades residenciais, entre apartamentos e casas, para quem mora de aluguel. Ao mesmo tempo, temos outro problema no município: moradias que precisam de pequenas ampliações, pessoas que, sem condições, construíram casas apertadas, com famílias grandes. A ideia é fazer um mutirão habitacional.

Como pretende trabalhar a saúde local?

Precisamos de um hospital de média e alta complexidade, pois o município tem mais de 100 habitantes. Além disso, vou acabar com a história de que pessoas, quando precisam fazer um exame, vão ao médico, passam meses esperando serem chamadas e, por fim, precisam ir até Goiânia para realizá-lo.

Qual será a sua atenção para a educação na cidade?

Vou construir escolas em tempo integral. Além disso, vou fazer a cidade do esporte, onde a criança vai aprender a ler e escrever, saindo um atleta formado. Também vou criar cursos profissionalizantes, pois precisamos capacitar os nossos trabalhadores para o grande desafio de emprego e renda. Isso passa pela educação.

Quais as suas propostas para levar esporte, cultura e lazer?

Vou construir uma casa de cultura, montar — em cada comunidade — um processo de fomento a cursos de teatro, música, literatura, dança e capoeira. A ideia é que se tenha, nessa fundação, um espaço para oficinas e comercialização.

Quais são suas propostas para melhorar o transporte público interno e intermunicipal, conversando com a ANTT e o GDF?

Minha proposta é criar uma empresa municipal de transporte público tendo, dentro da cidade, transporte gratuito para a população. Outra ideia é que essa empresa possa, num diálogo com o GDF, assumir algumas linhas, com passagens a preço de custo para a população.

Considerações finais

Quero construir um governo de trabalhador para trabalhador. Vou fazer com que a população participe do meu governo, criando uma assembleia municipal popular, organizando um conselho popular em cada bairro para discutir o orçamento público e sua execução, de forma integral. Ao mesmo tempo, vou discutir o projeto de cidade que a gente quer.

Jerton Sodré (PSD)

Fale-nos do senhor, de onde veio e qual a sua relação com a política do Novo Gama?

Sou casado, pai de quatro filhos e morador de Novo Gama há 39 anos. Sou empresário nos ramos de construção e imobiliário. Tive o prazer de ser vereador de 2013 a 2016, quando fiz o que era o meu dever: fiscalizar. Hoje, sou candidato a prefeito por acreditar que a cidade pode crescer e avançar 20 anos em quatro. Novo Gama nunca teve um crescimento como terá comigo, caso eu seja eleito.

Novo Gama registrou 32 homicídios em 2023. O que pretende fazer para melhorar a segurança pública?

Novo Gama nunca teve viatura fixa em cada ponto estratégico dos bairros e isso consegue inibir a presença de criminosos. Esse é o meu projeto. Por meio de uma parceria entre Guarda Civil e Polícia Militar, vou colocar uma viatura fixa em cada bairro, que só vai sair desse ponto para atender a uma ocorrência dentro do bairro onde está alocada. Não tenho dúvida de que esse projeto vai inibir a presença de criminosos e aumentar a sensação de segurança na população novo gamense.

Quais são suas propostas para melhorar o saneamento básico?

Menos de 40% da cidade tem esgoto. O bairro Pedregal, por exemplo, não tem esgoto. Essa realidade tem que mudar. É preciso fazer o que é prioridade para a população. Vou colocar esgoto e asfalto em todos os bairros de Novo Gama. Com o dinheiro que tem dá para fazer muita coisa pelo município.

Como pretende trabalhar a saúde local?

A situação da saúde em Novo Gama é crítica, não contamos nem com uma UPA. Não dá para começar a construir um hospital na época da eleição. É totalmente possível construir nos quatro anos de mandato: cria o projeto no primeiro ano, executa as obras no segundo e terceiro anos, e entrega para a população no último. Na minha gestão, vou fazer um hospital com 20 leitos de UTI. O projeto da gestão atual não contempla isso.

Como trazer emprego e renda para o Novo Gama?

Novo Gama tem uma extensa área, que não é aproveitada. Isso acontece porque o Plano Diretor da cidade nunca foi trocado e o IBTI local é muito caro. A minha proposta é diminuir o imposto para 1%, assim como é cobrado em Aparecida de Goiânia. Vou montar um polo de desenvolvimento econômico na cidade, vindo até Brasília para oferecer desconto fiscal aos empresários que levaram suas empresas para o Novo Gama.

Qual será a sua atenção para a educação na cidade?

Somos o único município que não paga o piso salarial para os professores. Isso fez com que, dos 60 aprovados no último concurso que foram chamados, 30 desistissem. É preciso mudar isso. Se o professor não estiver satisfeito, não dará uma boa aula para o aluno. Além disso, é preciso acolher os alunos, dando o material escolar para que eles se sintam acolhidos. Também vou construir uma escola técnica em Novo Gama, assim como existe em Santa Maria-DF.

O que pretende fazer para melhorar a infraestrutura local?

Existem vários bairros que não têm asfalto ou em que falta manutenção. Nossa cidade não cresce e se desenvolve, pois não há obras que dão prioridade para a população. A infraestrutura de Novo Gama tem como crescer, e muito, mas é preciso dar prioridade àquilo que é necessário.

Quais as suas propostas para levar esporte, cultura e lazer?

Vou construir um polo esportivo, assim como o que tem em Santa Maria. Tenho certeza de que Novo Gama tem vários talentos do esporte, que só precisam de um espaço adequado para se desenvolverem. Quero fazer com que cada bairro conte com um espaço esportivo e cultural para as crianças. Também vou valorizar os nossos artistas, contratando-os para shows e eventos da cidade.

Quais são suas propostas para melhorar o transporte público interno e intermunicipal, conversando com a ANTT e o GDF?

Formosa e Luziânia contam com um transporte gratuito e vou fazer o mesmo no Novo Gama. Temos condições para fazer isso. Sobre o transporte da cidade para o DF, é preciso chegar na Agência Nacional de Transportes Terrestres e exigir que o município seja consultado (antes de fazer qualquer mudança). Quero que o transporte público interestadual seja equiparado ao que roda no Distrito Federal.

Considerações finais

Vou fazer o que nenhum prefeito fez: cuidar da cidade e das pessoas. Novo Gama nunca teve um gestor que gerou emprego e cuidou da saúde. Vou dar prioridade para aquilo que é necessário, fazendo a cidade crescer e avançar. Peço a oportunidade para assumir a prefeitura e fazer o melhor pelo município.