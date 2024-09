Mega-Sena: prêmio de R$ 32 milhões incentiva brasilienses a apostarem

Ivan Caldeira diz que a estratégia dele não conta com a sorte - (crédito: Caio Ramos/CB DA PRESS)

O valor acumulado em R$ 32 milhões da Mega-Sena estimula alguns brasilienses a apostarem na tentativa de levar uma fortuna para casa. O sorteio ocorre neste sábado (28/9), às 20h, e será transmitido pelo youtube e no facebook nas páginas oficiais da Caixa Econômica Federal. A aposta simples custa R$ 5 e pode ser feita até uma hora antes do sorteio.

Concorrendo a uma bolada há dois anos, Antônio João, 57 anos, piscineiro, está esperançoso para o sorteio deste sábado. “Eu sempre estou nessa que vou levar um dia. Hoje fiz cinco apostas simples, estou bem confiante, já acertei duas quadras neste ano, a terceira está próxima”, confia.

Para jogar, é necessário que o concorrente seja maior de idade e preencha de seis a 15 dezenas no bilhete — verificando-se as opções de cartelas e preços. Se acertar ao menos quatro números dos seis que foram sorteados, o jogador pode levar uma parte da bonificação. O apostador também pode jogar on-line, no site da Caixa.

Visando o prêmio em quantia elevada, Roseane Barbosa, 40, que trabalha com serviços gerais, afirma que sonha em ganhar para realizar seus sonhos. “Dinheiro é feito para gastar, vou deixar as contas em dia, viajar, ir nos restaurantes que gosto. Vou gastar, gastar e gastar”, declara ela, que joga pela primeira vez.

Métodos para apostar

Para se tornar um milionário, muitos apostadores utilizam a própria estratégia para adivinhar os seis, cinco ou quatro números que podem ser sorteados dos 60 disponíveis no volante de apostas. Entretanto, há algumas estratégias que a Caixa disponibiliza como a chamada de “surpresinha”, na qual é possível deixar que o sistema escolha os números. Já na “teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.

Morador do Recanto das Emas, Ivan Caldeira, 45, afirma ter própria estratégia. "Olho os números que mais saem nos sorteios do dia ou da semana e aposto em um ou dois destes algarismos. O restante dos números, marco aqueles que menos saem nos sorteios. Isso é realmente estratégia, não é sorte. Tirei uma quadra na Mega da virada e, desta vez, acertarei os seis”, avisou.

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. A menor aposta custa R$ 5 e, quanto mais números marcar, maior o preço do bilhete.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti