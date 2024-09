Após acidente que deixou um morto, PRF fecha o cerco em São Sebastião

Seis dias depois do grave acidente envolvendo um caminhão que deixou uma pessoa morta e outras 13 feridas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) montou uma operação de fiscalização de caminhões na entrada de São Sebastião, na BR-251. A ação, que começou às 9h desta sexta-feira (27/9), não tem prazo para terminar e terá como foco orientar os motoristas sobre o novo trajeto, além de fiscalizar as condições de segurança dos caminhões que trafegam pela região.

Na segunda-feira (23/9), o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), publicou um decreto que proíbe o tráfego de caminhões na rodovia DF-463, sentido São Sebastião. O documento sinaliza que apenas veículos de emergência e os destinados a serviços públicos essenciais poderão transitar na via. Casos excepcionais e a fiscalização do cumprimento do decreto ficarão a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

Dessa forma, a operação da PRF contará com reforço no efetivo, que avaliará as condições de segurança dos caminhões, como a situação dos pneus, sistema de freios, sinalização e excesso de carga. De acordo com o chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF no Distrito Federal, Rodrigo Abreu, a operação terá caráter educativo, sem deixar de lado a fiscalização. “A medida (Decreto do GDF) foi tomada de última hora, pegando os motoristas de veículos de carga de surpresa. Nós vamos intensificar a fiscalização com o objetivo de orientá-los sobre a nova rota, que passa por um trecho de rodovia federal de pista simples. No entanto, nossos policiais também vão verificar as condições de segurança dos caminhões e notificar o condutor se for preciso”, explicou.

Acidentes

A PRF faz rondas e pontos de fiscalização na BR-251 rotineiramente, com o objetivo de prevenir sinistros (acidentes), uma vez que a rodovia é de pista simples, sendo compartilhada por veículos em ambos os sentidos de circulação. “Os sinistros que ocorrem na BR-251, em sua maioria, são colisões frontais, resultando em feridos graves e até óbitos”, relatou Rodrigo.

Em 2023, a corporação atendeu 82 sinistros na BR-251, que resultaram em 108 feridos e 13 óbitos. Entre janeiro e agosto de 2024, foram contabilizados 50 sinistros, com 62 feridos e sete óbitos. “Com a transferência da entrada de São Sebastião para caminhões, a BR-251 terá um aumento no fluxo desses veículos, o que nos deixou em alerta. Para evitar novos sinistros e garantir a segurança viária, vamos intensificar a fiscalização dos caminhões, orientando os proprietários a manterem os itens de segurança em dia”, completou.