Sexta-feira foi o dia mais quente do ano no DF

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sexta-feira (27/9) registrou o dia mais quente do ano, com temperaturas de 36,5°C e umidade em torno de 15%. Ainda segundo o órgão, há uma pequena chance de chuvas em regiões isoladas no sábado (28/9) e no domingo (29/9).

Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio: Receba notícias no WhatsApp Receba notícias no Telegram Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br