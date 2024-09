Homem fica ferido após ser atropelado por dois carros no Sudoeste

Um homem de 55 anos foi atropelado por dois carros na manhã desta sexta-feira (27/9), na Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), altura da quadra 101 do Sudoeste. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima, identificada pelas siglas A.V.S, sofreu fratura no braço esquerdo, ferimento na cabeça e escoriações pelo corpo. Ele foi transportado, consciente e orientado, ao Hospital de Base.

Os veículos envolvidos foram um Fiat Fiorino branco, conduzido por um homem, também de 55 anos, identificado pelas siglas D.F.S.A, e um VW Saveiro Robust branco, cujo motorista foi identificado como W.S.O, de 26 anos. Os condutores dos carros não se feriram.

O CBMDF informou que a dinâmica do acidente é desconhecida. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF) e do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF).