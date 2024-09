Sargento da FAB preso em flagrante com imagens de pedofilia é solto

Especialistas divergem sobre a lei. Há quem ache que o Estatuto da Criança e do Adolescente é suficiente - (crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil )

O segundo-sargento da Força Aérea Brasileira (FAB) que havia sido preso em flagrante na última quarta-feira (25/9) com mais de cinco mil arquivos de pedofilia foi solto na quinta-feira (28/9). O Correio confirmou que ele foi solto após passar audiência de custódia, mas segue usando tornozeleira eletrônica. Patrik de Sousa Lima, de 38 anos, havia sido detido em um apartamento no Cruzeiro como parte da Operação Terabyte, responsável por combater o compartilhamento de conteúdo pornográfico em todo o Brasil.

O militar, apesar de solto, deverá utilizar uma tornozeleira eletrônica. Tendo confessado o crime na delegacia após prisão em flagrante em posse do material, ele teve sua prisão revogada pela Justiça comum do Distrito Federal na quinta-feira após passar por uma audiência de custódia. Além do sargento, outras 59 pessoas foram detidas, quatro delas em Brasília e 140 mandados de busca foram cumpridos pela ação.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti