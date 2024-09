Família do tráfico fazia ‘delivery’ de drogas e intimidava vizinhos

Uma operação da Polícia Civil colocou fim a um esquema criminoso familiar voltado à venda de drogas na Quadra 415 de Samambaia. Pai, mãe e os dois filhos do casal, incluindo um adolescente de 16 anos, utilizavam a própria casa como base para vender diversos tipos de entorpecentes, além de oferecer um serviço de "delivery" e "drive-thru".

Nesta sexta-feira (26/9), policiais civis da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE) e do Canil, cumpriram quatro mandados judiciais de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. As investigações revelaram que o núcleo era chefiado por um homem de 35 anos, que tem o registro como CAC (Caçador, Atirador e Colecionador), e contava com o apoio da esposa e dos filhos.

Ao longo de três meses, os policiais traçaram o modus operandi do grupo e constataram que as transações ilícitas ocorriam na casa da família, onde os usuários adquiriam a droga por uma abertura no portão, sendo o entorpecente, na maioria das vezes, entregue pela companheira e pelos filhos do acusado. Além disso, o homem também usava o carro para entregar as substâncias.

Ex-militar

As apurações identificaram outro integrante da organização criminosa: um homem de 32 anos, ex-militar da Aeronáutica e também registrado como CAC. Ele era responsável por alertar o grupo sobre a presença das forças de segurança na quadra e, adicionalmente, vendia drogas em uma distribuidora de bebidas localizada na região.

O grupo utilizava armas de fogo para intimidar os moradores da área, de modo a impedir que fossem denunciados. Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, estando sujeitos a penas que variam de 9 a 29 anos de reclusão.