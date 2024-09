TJDFT vence prêmio CNJ por programas do Núcleo Judiciário da Mulher

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) foi agraciado com o prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral na categoria Tribunais, pelo programa Viva Flor e pela Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP).



Esse prêmio foi criado para reconhecer experiências, atividades, ações, projetos, programas, produções científicas ou trabalhos acadêmicos que contribuam para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.



A premiação é concedida em seis categorias: tribunais; magistrados(as); atores e atrizes do sistema de Justiça Criminal — incluindo Ministério Público, Defensoria Pública, advogados(as) e servidores(as); organizações não governamentais; mídia; e produção acadêmica.



A cerimônia de entrega do prêmio ocorrerá em 22 de outubro de 2024, durante uma sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



Programa



O Viva Flor e a DMPP fazem parte do eixo de atuação do Núcleo Judiciário da Mulher (NJM), onde são desenvolvidas uma série de programas, projetos e ações que visam integrar o Poder Judiciário à segurança pública do DF. O objetivo é garantir o contínuo aprimoramento dos serviços direcionados às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.



