Mulher mantida em cárcere é salva pela PM após ligar para o 190 e pedir pizza

Polícia achou uma faca com o homem suspeito - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma mulher, mantida em cárcere privado em uma casa em Samambaia, foi resgatada por policiais militares após ligar para o número de emergência da PM, 190, e fingir que estava pedindo uma pizza. A vítima havia sido mantida presa na residência por três dias e, durante esse período, foi torturada e estuprada pelo agressor.

A ocorrência foi atendida na madrugada deste domingo (29/9), às 0h10. Ao atender a ligação, as equipes da PM rapidamente desconfiaram do pedido feito pela mulher e se dirigiram ao endereço mencionado. No local, a vítima correu para fora da casa em desespero e relatou sua versão aos policiais.

Ela contou que havia sido mantida em cárcere privado por três dias pelo agressor, cuja identidade não foi revelada. Nesse período, foi forçada a manter relações sexuais com o autor e foi constantemente torturada e ameaçada com uma faca.

O homem foi preso em flagrante e levado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde o caso está sendo investigado.