Food truck Chico Chicó é roubado na Asa Sul; vídeo mostra ação dos bandidos

O food truck Chico Chicó, especializado em comida afetiva, foi roubado na madrugada deste domingo (29/9). Por volta de 5h50, criminosos arrombaram e levaram o veículo de comercialização de comidas na 409 sul.

O casal chegou a ver o carro sendo levado e tentou seguir, como não conseguiu, acionou a polícia. A última vez que foi visto, segundo informações dos agentes, foi por volta das 6h20 na EPNB direção Riacho Fundo. O casal de donos Andreia Silva Oliveira e Cristiano Ferreira tenta reaver o veículo: “Estamos desesperados”.

A suspeita do casal é que um anúncio de venda que fizeram na plataforma OLX pode ter chamado atenção dos criminosos. “Publicamos, porque almejamos comprar um outro maior, acredito que o anúncio possa ter sido o atrativo”, contam. Em um vídeo das câmeras de segurança do prédio é possível ver a ação dos ladrões. “Pelo vídeo do condomínio é possível ver que chegaram decididos no food truck e não em nenhum outro carro”, complementam.

O desespero vem do fato do veículo ser a fonte de renda primária do casal. Os dois se especializaram na culinária afetiva, conseguiram concessões e atuam de forma itinerante. Um dos poucos lugares fixos que atendiam era no condomínio Brisas do Lago, às quartas-feiras. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro do food truck pode informar os donos por mensagem no Instagram ou acionar a polícia.