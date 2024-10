Polícia prende suspeito de praticar estelionato sentimental contra 37 mulheres

Na manhã desta segunda-feira (30/9), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª Delegacia de Polícia, prendeu um homem suspeito de praticar estelionato sentimental contra, pelo menos, 37 mulheres. Mediante a operação Dólos, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na casa do investigado, na Vila São José, em Brazlândia.

Segundo a investigação, o suspeito usava aplicativos de relacionamento para se aproximar de mulheres e criar vínculos afetivos. Após estabelecer breves relacionamentos ou flertes, ele convencia as vítimas a investirem em esquemas financeiros, prometendo retornos triplicados em poucas horas. Porém, os valores investidos não eram restituídos e o dinheiro desaparecia.

Para movimentar os valores obtidos, o investigado utilizava as contas bancárias de outras vítimas, persuadindo-as a emprestar suas chaves PIX, sob a alegação de que sua conta própria estaria bloqueada. O homem ainda usava a afeição das mulheres para exigir mais dinheiro, inclusive ameaçando encerrar o relacionamento caso as transferências não fossem realizadas.

As ocorrências de estelionato sentimental foram registradas entre 2017 e 2024, em várias regiões do DF, como Brazlândia, Asa Sul, Cruzeiro, Paranoá, Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, Recanto das Emas, Guará e Gama. Somente em Brazlândia foram identificadas cinco vítimas.

Foi constatado que, neste intervalo de tempo, o investigado criou 122 chaves PIX para consumação dos golpes. Também era comum a troca de linhas telefônicas, inclusive com prefixos de outros estados. Até o momento, o montante já apurado de prejuízo às mulheres é de R$ 50 mil.

Em 2023, a 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve decisão que já havia condenado o investigado por crime de estelionato sentimental contra uma mulher. A decisão estabeleceu a pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime aberto, bem como reparação de danos à vítima, no valor de R$ 1.412,00. Além destas acusações, o suspeito é investigado por furtos diversos, lesões corporais e estupro de vulnerável no contexto da Lei Maria da Penha.



A Polícia Civil alerta que o modus operandi do suspeito envolve manipulação emocional e financeira e orienta eventuais novas vítimas a procurar as Delegacias de Polícia do DF. Para evitar o golpe, a polícia sugere algumas ações: antes de se envolver, confirme a identidade do perfil com quem está conversando, procurando pessoas próximas do titular do perfil para confirmar se ele é realmente quem afirma ser; e fique atento a histórias mirabolantes, que causem pena ou exijam decisões urgentes, principalmente envolvendo dinheiro.