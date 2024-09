Food truck Chico Chicó é recuperado pela PM no Recanto das Emas

Pouco mais de 14 horas após o furto do food truck Chico Chicó, policiais militares recuperaram, na noite deste domingo (29/9), o carrinho de lanches. O veículo estava em posse de um homem na Quadra 406 do Recanto das Emas, que foi preso por receptação.

O food truck foi furtado na madrugada deste domingo (29/9). Por volta das 5h50, criminosos arrombaram e levaram o veículo de comercialização de comidas na 409 Sul. Os proprietários viram o carro sendo levado e tentaram segui-lo, mas, como não conseguiram, acionaram a polícia.

Leia também: Mulher fica ferida após cair de paraquedas na Esplanada dos Ministérios

A PM intensificou o patrulhamento na tentativa de localizar o carrinho. No fim da tarde, as equipes foram informadas de que o veículo estava no Recanto das Emas. Por volta das 17h, o food truck foi encontrado na quadra, com um homem.

Leia também: Noiva realiza sonho e vai ao próprio casamento dirigindo caminhão

Com o suspeito, os militares apreenderam um celular roubado, além de diversos objetos subtraídos das vítimas. O detido, o veículo e os itens recuperados foram encaminhados à 27ª DP (Recanto das Emas).