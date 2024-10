Criança de 1 ano morre após casa pegar fogo em Mineiros, município de Goiás

Um residência pegou fogo, na madrugada desta segunda-feira (30/9), em Mineiros, município de Goiás localizado a 650 km de Brasília, e provocou a morte de uma criança de 1 ano e 11 meses. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), que foi acionado às 4h40, o fogo consumiu todo o material inflamável do quarto e fez com que parte do telhado caísse. O corpo da criança foi encontrado carbonizado.

A residência, localizada no Setor Solar Betel, também teve caibros e vigas atingidos pela chama. A equipe informou que utilizou uma linha de combate de 1/2 polegada para extinguir o fogo, remover a fumaça e realizar o rescaldo. Após debelar o incêndio, os militares foram à procura da da vítima, que foi encontrada em estado de carbonização. O corpo da criança foi deixado aos cuidados da Polícia Militar do Estado de GO (PMGO).

A Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos de praxe e remover o corpo da vítima. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.