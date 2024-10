PF mira suspeito de incendiar área equivalente a 570 campos de futebol no DF

Suspeito de começar o fogo que destruiu ao menos 3,8 milhões de metros quadrados no DF estava com veículo visto no local do crime em casa - (crédito: Divulgaão/Polícia Federal)

A Polícia Federal cumpriu, na tarde de segunda-feira (30/9), um mandado de busca e apreensão contra um dos suspeitos de incendiar a Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, no dia 25 de setembro. O fogo destruiu ao menos 3,8 milhões de metros quadrados no Distrito Federal.

O homem de 36 anos foi visto com um segundo suspeito, ainda não identificado, e seria o condutor e proprietário do veículo utilizado para incendiar a área de preservação, localizada na região da Ponte Alta do Gama.

Leia também: Combate às queimadas mira na ação de grileiros do DF

Câmeras de vigilância da região registraram a atuação dos suspeitos, que puderam ser vistos parando o veículo e ateando fogo no local. Levantamentos preliminares indicam que a área afetada pode ser o equivalente a 570 campos de futebol.

Leia também: Onda de calor deve continuar no DF com temperaturas de até 36ºC

Em setembro, a Polícia Federal instaurou 4 inquéritos para identificar os responsáveis pelos incêndios que atingiram a o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás, e em regiões do DF, como a Floresta Nacional e o Parque Nacional de Brasília.

"Além de métodos investigativos tradicionais, a Polícia Federal possui meios investigativos modernos que auxiliam na resolução dessas práticas criminosas, corroborando com a identificação do local de início dos incêndios criminosos e dos prováveis autores, por mais que estes se sintam anônimos no momento do cometimento dos crimes", informa a PF.

Se condenados, os suspeitos podem pegar mais de 9 anos de reclusão, por crimes como causar incêndio florestal e dano à unidade de conservação.