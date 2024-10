Homem que atropelou e esfaqueou mulher em Arniqueira segue foragido

Na tarde de segunda-feira (30/9), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu uma mulher, de 29 anos, vítima de atropelamento e esfaqueamento nas costas em Arniqueira. Segundo informações preliminares colhidas pela Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO), da Polícia Civil do DF (PCDF), o crime foi motivado por uma discussão entre a vítima e a mãe do suspeito do crime, que segue foragido.

Após ser socorrida, a mulher foi transportada, consciente e orientada, ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde foi submetida à sedação pré-cirúrgica, não podendo prestar depoimento até o momento. Em imagem compartilhada pela Polícia Militar (PMDF) com o Correio, é possível ver um buraco na parede próxima ao local onde a vítima foi atropelada.

O crime é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia, em Águas Claras, como tentativa de feminicídio.

Feminicídio



Na manhã de segunda, Paloma Jenifer Santos Ferreira, 26 anos, foi assassinada com um tiro no peito na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires. O disparo foi feito pelo namorado, identificado como Franco William de Lima Macedo, 32, com quem a vítima tinha uma filha, de 4 anos, que estava na escola no momento do assassinato.

Em audiência de custódia, ocorrida na manhã desta terça (1º/10), foi decretada a prisão preventiva do suspeito, que já havia sido condenado por outros crimes. O corpo de Paloma será velado na tarde de quarta (2), em Taguatinga. Este é o 15º caso de crime por questão de gênero registrado este ano no Distrito Federal, de acordo com o Painel do Feminicídio, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF).