Carreta pega fogo próximo à antiga rodoferroviária de Brasília

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para combater um incêndio em uma carreta. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (1º/10), por volta das 05h19, na EPIA Norte, próximo à antiga rodoferroviária de Brasília, sentido Cruzeiro. Ao todo três viaturas foram empenhadas para atender a ocorrência.

Após chegarem ao local da operação, os bombeiros identificaram a carreta, de cor branca, em chamas e muita fumaça saindo da carroceria. O motorista, identificado como B.G.F., conseguiu desconectar a cabine da carroceria, antes que as chamas se alastrassem por todo o veículo. O fogo foi contido rapidamente pelas equipes, diminuindo os danos da carreta.

Após o combate às chamas, os bombeiros avaliaram o estado do motorista, que não sofreu ferimentos, sem necessidade de encaminhá-lo ao hospital. Durante a ocorrência, o trânsito na via foi temporariamente interditado para que as equipes pudessem atuar no controle das chamas. Ainda não se sabe as causas do incêndio.