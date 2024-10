Mais de mil alunos do 2º ciclo de 2024 do Renova DF se formam nesta terça (1º)

Governador do DF Ibaneis Rocha participa de formatura do Renova DF - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), realizou a formatura de 1.117 alunos do programa Renova DF, nesta terça-feira (1º/10). O ginásio regional de esportes do Cruzeiro foi o palco da cerimônia de conclusão do 2º Ciclo de 2024 do curso de qualificação profissional de Auxiliar de Manutenção.

Durante a cerimônia, o governador do DF, Ibaneis Rocha, destacou o impacto do programa na vida da população. Ibaneis celebrou a inclusão de 200 moradores de rua nessa turma e ressaltou a importância de oferecer uma chance de requalificação e reintegração à sociedade. “É uma alegria ver pessoas que estavam sem esperança, conseguindo se requalificar, reconstruir suas vidas e famílias. Esse programa transforma a vida das pessoas”, afirmou o governador.

Vice-governadora do DF, Celina Leão também esteve presente na cerimônia e se emocionou com os depoimentos dos formandos. “Esse projeto vai além da qualificação, ele renova vidas. O testemunho de uma mulher que superou o uso de drogas e recuperou a convivência com a família demonstra o poder de transformação do Renova DF. É uma chance de recomeço para muitos. Estamos muito felizes com o resultado do projeto”, declarou.

Projeto

De acordo com a Sedet, além de capacitar profissionalmente a população, a iniciativa tem transformado e revitalizado espaços urbanos do DF. De praças a quadras poliesportivas, os alunos colocam em prática o que aprendem no módulo teórico em benefício da comunidade e, ao mesmo tempo, preparam-se para o mercado de trabalho.

O programa Renova DF oferece capacitação em áreas como jardinagem, serralheria, pintura e construção civil. Durante os três meses de curso, os alunos receberem uma bolsa equivalente a um salário mínimo, auxílio-transporte, lanche e kit uniforme. Após o aprimoramento teórico, os estudantes colocam em prática o que aprendem por meio da recuperação de equipamentos públicos.

Neste ciclo 2º ciclo de 2024, foram revitalizados 77 espaços públicos, como praças e campos sintéticos, para beneficiar regiões administrativas como Samambaia, Riacho Fundo, Plano Piloto, Cruzeiro, Fercal, Águas Claras, Estrutural e Recanto das Emas.

Impacto

Desde o seu início, em 2020, o RenovaDF formou quase 23 mil alunos e recuperou 2.381 equipamentos públicos. Durante a cerimônia de formatura, a Sedet anunciou que o programa capacitará mais de 3 mil novos participantes que vão iniciar o 3º ciclo nesta quarta-feira (2/10). O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes, destacou a importância de gerar oportunidades reais para os formandos.

Na ocasião, a pasta anunciou que foram entregues 300 cartas de encaminhamento para vagas de emprego em empresas do Distrito Federal, em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-DF). “Nosso objetivo é conectar quem busca emprego com quem precisa de mão de obra qualificada”, explicou o secretário Thales Mendes.