Casa em Planaltina era utilizada para cultivo, produção e tráfico de drogas

Mais de 100 pés de maconha foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (2/10), em Planaltina. O local, em um condomínio próximo ao Rio Bartolomeu, foi considerado um “laboratório de drogas” devido ao ambiente apropriado para o cultivo de entorpecentes e por diversos recursos encontrados para auxiliar no tráfico. Policiais militares do 14º Batalhão e do Batalhão de Policiamento com Cães foram os responsáveis pela apreensão.

Para esconder as atividades criminosas, o responsável pelo local criava porcos com o propósito de disfarçar o “laboratório de drogas”. No local, os policiais encontraram diversos equipamentos utilizados na produção e embalagem das drogas, como balanças de precisão e embalagens plásticas, além de uma espingarda de chumbinho adaptada para calibre .22.

Com uma extensa área para produzir entorpecentes, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apurou que, possivelmente, as drogas provenientes de Planaltina eram utilizadas para abastecer o mercado de outras regiões. Ainda segundo a corporação, o suspeito responsável pela plantação conseguiu fugir antes que os policiais fizessem a vistoria no local.



