Veículo de mulher que morreu em acidente estava com recall pendente

Investigações preliminares apontam que Marcela foi atingida, no pescoço, por uma peça do airbag - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

O veículo Toyota/Etios SD XS, 2015/2016, que era conduzido por Marcela Gonçalves Feitosa de Melo, 37 anos, no momento do acidente ocorrido nesta terça-feira (1/10) na Avenida Jaqueiras, em frente ao Terminal Rodoviário do Cruzeiro, estava com recall pendente, segundo informações obtidas pelo Correio no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN).

A consulta mostra que o carro faz parte do lote que apresenta defeitos no airbag do motorista e do passageiro. "O proprietário deverá procurar imediatamente a concessionária fabricante do veículo. A não reparação do feito coloca em risco a segurança de todos", aponta o resultado da consulta.

Consta que o registro de recall foi anexado em 23 de novembro de 2020, para o airbag do motorista, e em 24 de novembro de 2020 no caso do airbag do passageiro. Na consulta não consta data de notificação via e-mail para a proprietária do veículo.

O defeito foi descrito como "ruptura da carcaça do deflagrador com riscos de dispersão de fragmentos metálicos junto com a bolsa do airbag".

Para consultar a necessidade de reparos em qualquer veículo, basta acessar o site da Secretaria Nacional de Trânsito, colocar colocar o número do chassi ou da placa para obter detalhes do recall.

Por meio de nota, a Toyota posicionou-se sobre o acidente. Leia na íntegra:

"A Toyota se solidariza com a família da vítima e lamenta o ocorrido. Com relação ao veículo, informa que se encontra com campanha de recall pendente desde 2019. Para que a Toyota possa fornecer maiores informações, será necessária perícia técnica.

Aproveitamos para pedir aos proprietários que verifiquem se os seus veículos estão envolvidos na campanha de recall pelo site https://www.toyota.com.br/meu-toyota/servicos/recall, pelo Toyota Assistência 24 horas no telefone 0800 703 0206 ou diretamente com o concessionário mais próximo. Caso o veículo esteja envolvido na campanha de recall, pedimos que o proprietário entre em contato com a Rede de Concessionárias Toyota para realizar o agendamento. O serviço consiste na substituição do deflagrador da bolsa do airbag, tem duração estimada de até 1 hora e é realizado de forma gratuita."