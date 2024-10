Suspeito de atear fogo em estação ecológica de Águas Emendadas é preso

Na tarde dessa terça-feira (1º/10), um homem foi preso, por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por suspeita de atear fogo na estação de Águas Emendadas, localizada às margens da BR-020. Trata-se de uma das mais importantes reservas naturais do Distrito Federal. Este é o segundo flagrante de incêndio criminoso registrado pela instituição em meio à grave crise de queimadas.

A busa pelo suspeito ocorreu após uma denúncia feita por um usuário da rodovia. Nesse momento, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o fogo que se alastrou pelo quilômetro 33 da rodovia.



Próximo ao local do incêndio, os policiais identificaram um homem caminhando pelo acostamento com as características descritas pelo denunciante. Questionado sobre o crime, ele afirmou que o responsável havia sido uma pessoa que estava com ele, mas que fugiu do local. Entretanto, os agentes encontraram um isqueiro no bolso do indivíduo. Ele apresentava sinais de embriaguez.

O homem foi encaminhado à delegacia para a apuração dos acontecimentos. No último dia 13 de setembro, a PRF já havia prendido um incendiário em uma área de mata nativa do cerrado, às margens da BR-060, no Recanto das Emas/DF. O flagrante foi registrado em frente ao acampamento Nova Jerusalém, após uma denúncia recebida via 191.

Mais ocorrências



Na tarde de segunda-feira (30), a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um dos suspeitos de incendiar a Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, no dia 25 de setembro. O fogo destruiu ao menos 3,8 milhões de metros quadrados no DF.

O homem, de 36 anos, foi visto com um segundo suspeito, ainda não identificado. Ele seria o condutor e proprietário do veículo utilizado para incendiar a área de preservação, localizada na região da Ponte Alta do Gama.

Câmeras de vigilância da região registraram a atuação dos suspeitos, que foram vistos parando o veículo e ateando fogo no local. Levantamentos preliminares indicam que a área afetada pode ser o equivalente a 570 campos de futebol.

Em setembro, a Polícia Federal instaurou 4 inquéritos para identificar os responsáveis pelos incêndios que atingiram a o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás, e em regiões do DF, como a Floresta Nacional e o Parque Nacional de Brasília.