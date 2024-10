Mulher morta em acidente no Cruzeiro teve cervical perfurada por peça de airbag

A perícia vai analisar se o projétil retirado do corpo da vítima trata-se de uma peça do airbag - (crédito: Reprodução )

Na manhã desta quarta-feira (2/10), o delegado-chefe da 3º Delegacia de Polícia do Cruzeiro, Victor Dan, à frente das investigações relacionadas ao acidente que matou Marcela Gonçalves Feitosa de Melo, 37 anos, na tarde dessa terça- feira (1º/10), na Avenida das Jaqueiras, em frente ao terminal rodoviário do Cruzeiro, concedeu entrevista coletiva para falar sobre os andamentos das diligências.

Segundo o delegado, as investigações preliminares apontam que Marcela perdeu a vida após ter a cervical perfurada por um projétil. O ferimento causou lesões nos vasos cervicais, o que provocou o óbito.

Victor Dan revelou que as investigações apontam que a peça é compatível com a de um airbag, conhecida popularmente como espoleta, mas ressaltou que a confirmação será feita dentro de 30 dias. "Apesar da peça ser muito semelhante a um projétil de arma de fogo, essa possibilidade já foi descartada", disse.

Questionado acerca das próximas etapas da investigação, o delegado respondeu que farão questionamentos às empresas envolvidas. "Precisamos saber se houve uma revisão daquele veículo e se durante essa inspeção constatou-se essa falha no sistema. Ele destacou, ainda, que averiguarão se o veículo teve outros proprietários ou se Marcela foi a única dona. Isso porque precisam descobrir se em algum momento houve omissão de quem deveria ter feito o recall no sistema de segurança do veículo.

O delegado lembrou que em julho deste ano houve um caso semelhante em São Sebastião. Não soube informar, no entanto, se houve vítimas naquela ocasião.