Arniqueiras comemora 5 anos com festividades ao longo do mês

Arniqueiras celebra seu quinto aniversário neste sábado (5/10), marcando a criação da 33ª Região Administrativa do Distrito Federal, estabelecida pela Lei nº 594/2019. As festividades acontecerão durante todos os finais de semana de outubro.



A cerimônia de abertura será realizada no sábado, às 8h, na Avenida Brasília (Areal), com a participação da administradora regional, autoridades do governo e convidados. Em seguida, um vibrante desfile cívico reunirá alunos de escolas públicas e particulares de Arniqueiras, com o tema “Inclusão”.



O desfile será liderado pela banda da Escola Vitória Régia e contará com a participação de estudantes do Centro de Ensino Fundamental Vila Areal, do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC Areal), do Colégio Delta Areal, do Centro de Ensino Infantil de Águas Claras (CEIAC), da Escola Carinha de Anjo e da Escola Classe Arniqueira, totalizando cerca de 280 alunos. Logo após, haverá a apresentação da banda da Polícia Militar do Distrito Federal, seguida pelos veículos militares do Corpo de Bombeiros.



O corte do bolo, com cinco metros de comprimento, será celebrado ao som do tradicional Parabéns para você, tornando o momento ainda mais especial. O bolo, preparado pelas padarias locais, será compartilhado com todos os presentes.



As celebrações do aniversário da cidade se estenderão até 26 de outubro, culminando com o evento “Dia Delas”, em homenagem ao Outubro Rosa, e uma grande Feira de Artesanato.