Homem se passava por agente de saúde para aplicar golpes em Santa Maria

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) emitiu um alerta à população de Santa Maria sobre um homem que estaria se passando por agente de saúde da Unidade Básica de Saúde (UBS-10) para aplicar golpes.



O golpista abordava moradores, pedindo que abrissem o portão de suas casas. Caso o pedido fosse negado, ele ameaçava cancelar o cadastro da pessoa no Sistema Único de Saúde (SUS). A secretaria informou que há relatos de uma família que foi assaltada durante o golpe.



A SES-DF esclareceu que não houve contratação de novos servidores na Região de Saúde Sul e, portanto, os agentes são os mesmos, já conhecidos pela comunidade.



"Todos os agentes possuem crachá de identificação, com logomarca da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), contendo nome, foto, matrícula e dados funcionais. Os moradores devem exigir o crachá antes de abrir o portão. O agente não pode forçar a entrada na residência nem cancelar o cadastro do usuário", destacou a secretaria.



A SES-DF orienta os moradores que evitem abrir o portão sem confirmação da identidade do agente e desconfiem de abordagens suspeitas. Em caso de dúvida, a recomendação é acionar a polícia pelo número 190.



Para verificar a identidade do agente de saúde, os moradores podem ligar para o número (61) 3449-4428.