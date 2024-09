Projetos promovem inclusão cultural de pessoas com deficiências

Deficientes poderão participar do Brasília para Todos - Acessibilidade e Valorização do Patrimônio Cultural e do Libras em Cena - (crédito: Nina Quintana/Divulgação)

Duas iniciativas — com ações culturais que se iniciarão em outubro — voltadas para portadores de necessidades especiais moradores de Brasília estão com inscrições abertas até 30 de setembro

Uma é o Brasília para Todos - Acessibilidade e Valorização do Patrimônio Cultural destinado a deficientes visuais. A segunda é o projeto Libras em Cena que, entre outras finalidades, incentiva a integração entre surdos e ouvintes.

Com previsão de ser realizado entre 3 e 29 de outubro, o Brasília para Todos terá atividades presenciais e por vídeo conferências. Além de promover inclusão e acessibilidade, o projeto tem o objetivo de que seus participantes sejam capacitados profissionalmente para atuar no mercado cultural de Brasília. Os interessados devem preencher um formulário que está neste perfil do Instagram: @guiaacessibilidade

Por outro lado, o Libras em Cena pretende promover a Língua Brasileira de Sinais (Libras) em oficinas de expressão corporal, teatro, dança e performance. As oficinas, dirigidas a pessoas com diferentes níveis de surdez, serão realizadas entre 1º de outubro e 26 de novembro em Samambaia, Asa Sul, Guará e Ceilândia. O projeto também oferecerá oficina de Libras para produtores culturais, entre os dias 5 e 26 de novembro. As inscrições podem ser feitas por este link: linktr.ee/librasemcena