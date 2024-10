Sinos da Catedral voltam a funcionar nesta quinta-feira (3/10)

Após passar por um processo de revitalização, os sinos da Catedral Metropolitana de Brasília Nossa Senhora Aparecida voltaram a funcionar nesta quinta-feira (3/10). A restauração incluiu a troca dos badalos, a renovação da parte elétrica na área superior do campanário e a implantação de um sistema automatizado para o acionamento dos sinos, substituindo o sistema original.



Desativados desde 2018, os sinos voltaram a soar às 18h desta quinta-feira, marcando seu retorno oficial. Agora, tocarão diariamente às 6h, às 12h e às 18h, no tradicional horário do Angelus, além de três minutos antes das missas.



A cerimônia de reativação contou com a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB) e da primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. "A Catedral é um dos maiores símbolos da nossa cidade, sendo um dos locais mais visitados tanto pelos turistas quanto pela população do Distrito Federal. Só temos a agradecer por ver esse símbolo retomado", declarou o governador.



Além da revitalização dos sinos, a Catedral também passou por uma série de melhorias, incluindo a limpeza dos vitrais, das estátuas dos evangelistas, a lavagem do estacionamento e da entrada principal, bem como a coleta de lixo em toda a área ao redor do monumento.