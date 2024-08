Desativados desde 2018, os sinos de bronze da Catedral voltarão a funcionar

Os sinos de bronze da Catedral de Brasília serão reativados em comemoração aos 60 anos do monumento e às festividades de Nossa Senhora Aparecida, a partir de 3 de outubro. O evento começa com a novena em honra à Padroeira do Brasil e da Capital Federal.

A Catedral de Brasília recebeu uma doação da embaixada de Taiwan — representada no Brasil pelo embaixador Bento Liao — para proporcionar um aprimoramento dos sinos, que agora contam com uma nova tecnologia de acionamento automatizado, promovendo a restauração e a preservação do patrimônio cultural.

Após a manutenção, será possível ouvir os sinos nos horários tradicionais: às 6h, às 12h e às 18h. Eles ficam em um campanário de 20 metros de altura e foram desativados por volta de 2018. Os ajustes estão sendo realizados pela Sinos Dourado, que instalará um sistema que consome 1/5 de energia em comparação com a técnica anterior. De acordo com a empresa, o método oferecido à Catedral é “totalmente inovador e único no Brasil".

Também será feita a restauração do badalo de um dos sinos, que chegou a cair anos atrás, além da troca do cabeamento na parte superior do campanário, que foi danificado pela exposição prolongada ao Sol. Os sinos terão ainda conexão à internet, 24 horas por dia, por meio de aplicativos que permitirão o acionamento de qualquer lugar do mundo.