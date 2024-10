Perigo: bituca de cigarro causa fogo em vegetação em Vicente Pires

Com o clima seco que vem atingindo a capital do país, qualquer ação humana pode desencadear incêndios. Nesta quinta-feira (3/10), um incêndio na Rua 8 de Vicente Pires alarmou os moradores da região. Segundo a Associação dos Moradores de Vicente Pires (Amovip), a provável causa do fogo foi uma bituca de cigarro descartada por um morador de um edifício nas proximidades.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado rapidamente para controlar as chamas e garantir a segurança da área.



Veja: