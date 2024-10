Moradores ajudam a conter novas queimadas perto do aeroporto de Brasília

Um grande incêndio atingiu área verde atrás dos condomínios da Quadra 21 do Park Way. A queimada próxima ao Aeroporto de Brasília é uma das 38 ocorrências atendidas nesta terça-feira (1º/10) pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que teve o apoio de moradores.

Vitor Magalhães Menon, 50 anos, policial civil, foi um dos voluntários na ação e relata que a colaboração dos vizinhos foi fundamental. "Fiz apenas a minha parte, era o que eu podia fazer. Outros vizinhos vieram e todos colaboraram com baldes ou batendo com arbustos. Abrimos o condomínio para a entrada do caminhão de bombeiros. Eles jogaram bastante água com a mangueira. Enquanto isso, outros bombeiros entraram na mata com sopradores e outros equipamentos de combate a incêndio. Depois, veio o aviãozinho dos bombeiros, que jogava água", explicou ao Correio.









A região ao redor do aeroporto de Brasília sofre com queimadas desde o sábado, quando um incêndio provocou o fechamento de uma das pistas para voo. O CBMDF, porém, não pode afirmar que se trata do mesmo incêndio. A Inframerica informou que as operações do terminal seguem sem impacto: pousos e decolagens estão acontecendo na outra pista, devido a uma manutenção programada, sem registro de atrasos ou cancelamentos. As chamas no Park Way foram combatidas com sucesso.

Pista do Aeroporto de Brasília é fechada após incêndio em vegetação