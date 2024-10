Em Planaltina, homem é preso com mais de 700 notas de R$100 falsificadas

Polícia encontrou uma maleta com o suspeito que continha mais de 700 notas falsas no valor de R$ 100 - (crédito: Divulgação/PM)

Na tarde desta quinta-feira (3/10), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante um homem acusado de tentar enviar mais de 700 notas de R$100 falsas por uma agência dos Correios localizada no Setor Tradicional de Planaltina.

Segundo a corporação, os militares do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34) receberam informações do Serviço de Inteligência da PMDF de que um homem estaria tentando despachar malotes de dinheiro pelos Correios. Ao chegarem no local, encontraram o suspeito portando diversos malotes. As notas falsas foram encontradas em uma das maletas.

O crime de falsificação de moeda é de competência federal, por isso a Polícia Federal foi acionada. Aos policiais, o suspeito alegou que estaria apenas transportando os malotes. Contudo, em sua residência, foram encontrados diversos comprovantes de envio de correspondências realizados em dias anteriores.

Foram 773 notas falsas apreendidas e encaminhadas à Superintendência da Polícia Federal, onde o homem foi autuado pelo crime de falsificação de moeda.