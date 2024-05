Dupla é presa com R$ 49 mil em notas falsas e drogas, no Itapoã 

Dois homens são presos com drogas e dinheiro falso, no Itapoã - (crédito: Divulgação/PMDF)

Dois homens acusados de tráfico de drogas foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por volta das 17h da sexta-feira (24/5), no Itapoã. Com os suspeitos, foi apreendida grande quantidade de maconha, skunk e dinheiro falso, segundo a corporação.

As prisões ocorreram após os policiais receberem diversas denúncias informando que havia um ponto de tráfico de drogas no Conjunto J do Condomínio Fazendinha. Policiais do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40) foram ao local e avistaram um homem com as mesmas características da denúncia saindo da residência.



Ao ser abordado, os agentes encontraram com ele uma pequena porção de maconha e uma nota falsa de R$ 50. Na casa do suspeito, outro homem foi abordado e os policias encontraram três barras e meia de maconha, duas de skunk, uma balança de precisão e um total de R$ 49 mil, também em notas falsas.



Tanto os detidos quanto o material apreendido foram levados para a Superintendência da Polícia Federal para registro da ocorrência.