Operação desarticula quadrilha envolvida em golpes bancários

Na manhã desta sexta-feira (4/10), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 17ª Delegacia de Polícia, realizou uma operação para desarticular uma organização criminosa dedicada à prática de furtos mediante fraude contra correntistas de instituições financeiras. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva e ordens de sequestro de valores, deferidas pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, nas cidades de Samambaia, Águas Lindas (GO) e São Paulo (SP).

As investigações começaram em junho deste ano, quando a 17ª DP fez a prisão em flagrante de um integrante da quadrilha por praticar o golpe de retenção de cartão bancário no interior de uma agência bancária em Taguatinga. Naquela ocasião, seus comparsas conseguiram fugir. Com a continuidade da apuração, verificou-se que o grupo fazia vítimas em diversas regiões administrativas do DF, como Núcleo Bandeirante, Lago Sul, Candangolândia e Vicente Pires.

A dinâmica do crime iniciava com a ida dos suspeitos ao interior da área de saque das agências bancárias, onde se passavam por clientes. Após identificarem possíveis vítimas, inseriam um dispositivo que bloqueava o cartão e entregavam um extrato para a vítima, simulando que ela deveria inserir novamente o cartão no caixa. Com o bloqueio, os autores se aproximavam e fingiam oferecer ajuda, orientando seus alvos a ligarem para um falso número do 0800 do banco.

Após um contato com a falsa central, as vítimas passavam seus dados e a senha bancária, enquanto um comparsa se dirigia ao caixa, removia o cartão, utilizando uma pequena tesoura de corte de unha, e deixava o local rapidamente. De posse do cartão e dos dados da vítima, os suspeitos faziam diversos saques e compras.

No decorrer da investigação foram identificadas quatro vítimas com prejuízo estimado de cerca de R$ 50 mil, no entanto, suspeita-se da existência de outras vítimas do grupo. Os integrantes foram indiciados pelos crimes de furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e por integrarem organização criminosa. Eles serão recolhidos à carceragem da PCDF e ficarão à disposição do Judiciário.