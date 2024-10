Rainha da Dinamarca planta ipê para simbolizar união com o Brasil

No Brasil para cumprir várias agendas ambientais, a rainha Mary da Dinamarca esteve, nesta sexta-feira (4/10), na Embrapa Cerrados, para ser apresentada a várias tecnologias inovadoras na área da agricultura que visam práticas mais sustentáveis.

Na ocasião, a rainha plantou um ipê amarelo, como um símbolo de união entre Dinamarca e Brasil, que recentemente firmaram um acordo voltado para o desenvolvimento nas áreas dos sistemas alimentares.

"É uma bela árvore simbólica que floresce aqui numa empresa que está criando diferenças por meio da investigação e olhando para a natureza como a solução para enfrentar alguns dos maiores desafios das crises climática e da biodiversidade", disse Mary.

Segundo a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, o plantio de uma árvore é uma cerimônia recorrente e que ocorre sempre que uma autoridade de outro país faz uma visita ao local. "Na Embrapa, tradicionalmente, quando a gente recebe uma autoridade de outro país, plantamos uma árvore simbolizando a parceria de cooperação mútua entre os países", disse.

Para Sebastião Pedro, chefe-geral da Embrapa Cerrados, o rito de plantar a árvore respeita e promove a conservação da biodiversidade. "Este ipê-amarelo que Sua Majestade, a rainha Mary da Dinamarca, plantou, simboliza os fortes vínculos de respeito e amizade entre nossas nações, bem como os interesses mútuos na busca por uma agricultura mais sustentável, capaz de alimentar a humanidade com segurança”, frisou.

Eva Perdesen, embaixadora da Dinamarca, celebrou o encontro e disse que o país estreitou os laços com o Brasil na área de agricultura. "Acabamos de fazer um acordo de memorando entre Dinamarca e o Brasil, nessa área de agricultura, que tem o lado de agricultura sustentável, mas também tecnologia no geral. Eu acho que, a partir dessa conversa mais estreita, vamos poder ampliar as oportunidades, tanto para Dinamarca quanto para o Brasil", afirmou.

"O simbólico ficou não apenas por conta do que a árvore representa, mas também achamos que ela tem um símbolo da relação entre a Dinamarca e o Brasil. Espero que também sirva como um lembrete para continuarmos a trabalhar juntos e fortalecer a relação entre os nossos dois países, e alargar o nosso trabalho e colaboração", completou a rainha Mary.

Firmado em 13 de agosto de 2024, o Memorando de Entendimento (MoU) entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) da República Federativa do Brasil, e o Ministério da Alimentação, Agricultura e Pesca do Reino da Dinamarca tem como objetivo estimular o desenvolvimento mútuo de sistemas agrícolas e pecuários, dando ênfase à agropecuária sustentável.





















Encontro com Lula



Na manhã desta sexta-feira, a rainha Mary se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto para promover a proximidade e as relações entre os dois países. Foram temas do encontro a cooperação na saúde, as relações comerciais e as mudanças climáticas. Lula agradeceu a devolução do Manto Tupinambá ao Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e convidou a Dinamarca a participar da Aliança Contra a Fome, que o Brasil lançará no encontro do G20 em novembro.

A rainha manifestou solidariedade com relação às enchentes do Rio Grande do Sul e às secas e incêndios em outras regiões do país, além de ressaltar que Brasil e Dinamarca compartilham valores e ideias em comum.

Mary ainda participou, nesta sexta, de uma visita ao Centro Educacional do Lago (CEL), em Brasília, com a primeira-dama Janja. As duas almoçaram com alunos e com a equipe da escola, a fim de discutir o Programa Nacional de Alimentação (PNAE) no Brasil. "A visita da Rainha Mary é um importante marco de fortalecimento da cooperação de nossos países", escreveu Janja em suas redes sociais.