Restaurante comunitário é inaugurado no Varjão nesta sexta-feira (4/10)

O Distrito Federal ganhou mais um restaurante comunitário nesta sexta-feira (4/10). Instalado na quadra 8 do Varjão, o espaço oferece três refeições diárias, de domingo a domingo, incluindo feriados. Foram investidos cerca de R$ 7,3 milhões na execução do projeto.

No evento, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou que determinou à Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) que, até o fim de seu governo, todos os restaurantes ofereçam café da manhã, almoço e jantar.

Assim como o restaurante inaugurado em Samambaia há pouco menos de um mês, o projeto deste restaurante engloba uma edificação em alvenaria, com salão de refeições mobiliado, cozinha industrial climatizada, salas de nutrição, áreas administrativas e técnicas, banheiros, vestiários, setor para armazenamento de alimentos e câmaras específicas para resfriamento, congelamento e descongelamento, áreas para higienização e controle de alimentos, bem como para a limpeza de utensílios, estacionamento e bicicletário. Os dois projetos — Samambaia e Varjão — foram executados pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Em seu pronunciamento, Ibaneis declarou que Brasília, como capital da República, precisar ser referência nacional em segurança alimentar. “Nós temos trabalhado nisso desde o início do nosso governo. Quando eu me dispus a sair da vida particular para entrar no governo do DF, era esse o meu objetivo: atender as pessoas mais carentes”, afirmou.

O governador destacou que 600 mil pessoas recebem assistência social no DF e disse acreditar que o trabalho tem dado certo. “No governo passado, com falta de sensibilidade, nós tivemos um aumento na refeição, custava R$ 3. Mas, hoje, é possível fazer as três refeições com R$ 2, o que facilita a vida das pessoas”, apontou.

Restaurante Comunitário do Varjão é inaugurado (foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Funcionamento

Presente à cerimônia, a primeira-dama, Mayara Noronha, salientou que esta é uma questão indispensável a ser trabalhada pelo GDF). “A alimentação é urgente, é emergente e precisa ser saciada de forma imediata. Os restaurantes comunitários vêm somando ao cartão prato cheio e ao cartão gás, justamente para levar a segurança alimentar e nutricional para as famílias do DF. E não é à toa que a capital está em primeiro lugar no ranking nacional da segurança nutricional ia alimentar”, comemorou.

Restaurante Comunitário do Varjão é inaugurado (foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Agora, o DF conta com 18 restaurantes comunitários. Destes, sete oferecem café da manhã, almoço e jantar, ao custo total de R$ 2, e funcionam todos os dias: Sol Nascente/Pôr do Sol, Planaltina, Arniqueira, Itapoã, Recanto das Emas, Samabaia e Varjão.

Outras oito unidades oferecem o café da manhã e o almoço — Brazlândia, Paranoá, Sol Nascente, Samambaia, Ceilândia, Sobradinho, São Sebastião e Estrutural —, e três contam apenas com o almoço – Gama, Riacho Fundo, Santa Maria.

Os restaurantes contam com um nutricionista em cada unidade e servem gratuitamente refeições para pessoas em situação de rua. O cardápio mensal e o endereço dos restaurantes comunitários podem ser acessados no site da Sedes.