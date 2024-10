PCDF prende quatro por parcelamento irregular e dano ambiental em Sobradinho

Policiais civis da Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes Contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema/Cepema) prenderam, na manhã desta sexta-feira (4/10), quatro homens acusados de parcelamento irregular do solo e dano ambiental no Condomínio Mansões Bougainville, em Sobradinho.

As prisões ocorreram no âmbito da segunda fase da Operação Fim da Linha, iniciada em agosto. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os suspeitos foram flagrados causando danos à Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, por meio da impermeabilização do solo e da construção de residências sem a devida autorização ambiental.

Durante a operação, os policiais apreenderam um veículo utilizado pelos suspeitos na prática dos crimes ambientais. Além disso, a ação buscou conter a expansão do condomínio, que vinha sendo facilitada pelo bloqueio de vias, medida adotada para dar uma aparência de legalidade às construções irregulares.

A região, caracterizada pela presença de lagos, olhos d’água, solo hidromórfico, buritis, veredas, campos de murundus e pequenas lagoas, sofre com crimes ambientais desde 2012. O local já havia sido alvo de uma operação anterior, realizada em junho do ano passado pela PCDF, em conjunto com a Secretaria DF Legal e o Instituto Brasília Ambiental (Ibram).